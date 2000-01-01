Title – ключевой заголовок ссылок, является основным элементом разметки HTML, который кратко раскрывает тематику, смысл документа для пользователей и роботов, отображается в названии вкладки браузера.
Description - (мета-описание, «дескрипшн»). Краткое описаний html страницы. Содержимое могут использовать поисковые системы, чтобы создать сниппет.
Keywords - ключевые слова, указывает поисковым системам список нужных ключей на странице. Они предназначены только для роботов.
Canonical – это атрибут метатега link. Его используют для определения важности отдельной страницы сайта. Адреса этих страниц называют каноническими. При наличии дублей поисковый робот проиндексирует тот контент, который расположен на странице с адресом, помеченным метатегом link с атрибутом canonical.
Noindex является инструментом, который позволяет закрыть от индексации робота отдельные текстовые фрагменты или страницу. Они не проиндексируется поисковыми системами и не попадут в ее кэш.
Н1 – главный заголовок страницы.
Во многих случаях люди выбирают книгу по дизайну обложки. Индивидуальный заголовок title статьи и его описание description являются обложкой страницы. Они также как и обложка книги формируют первые впечатления посетителей о сайте. Данные теги должны быть направлены не только на поисковых роботов, сколько должны быть обращены в аудиторию. Правильный заголовок подскажет пользователю стоит ли читать ту или иную статью, блог, страницу каталога.
При посещении площадки магазина и поиске товара можно будет увидеть изображения, названия, краткие описания и ссылки. В дальнейшем данные теги могут быть использованы заказчиком для рассылки электронной почты и профилей соцсетей, чтобы создать рекламные кампании, посредством использования данных инструментов продвижения.
Метатеги в оптимизации важны только при их эффективном и правильном использовании. Чтобы повысить рейтинг, элементы вашего веб сайта должны иметь качественное содержимое. Нежелательные теги приводят к раздражению пользователей. Лучше использовать релевантный метатег и ориентироваться на удовлетворенность читателей, чем на продвижение сайта в топ. Если содержимое будет интересно пользователю, то веб сайт автоматически получит высокий рейтинг. Нет необходимости испытывать терпение пользователей вашего сайта на неуместные и назойливые мета теги в тексте. Может наличие множества ключевых слов в тексте и повысит ресурс в выдаче Google и Яндекс, но не приведет целевой трафик.
Не нужно использовать много тегов, без которых вы можете обойтись. Они добавляют лишний объем в код страницы, распыляют внимание пользователя, и юзер может просто уйти, не прочитав контент.
Мета теги все еще являются важным инструментом поисковой оптимизации. Большинство людей игнорирует этот фактор в ранжировании, а некоторые злоупотребляют обилием тегов. Для лучшего результата при продвижении сайта необходимо использовать теги в соответствии с ситуацией. Нужно позаботиться о том, чтобы ключи были вписаны в текст органично. Сделать проверку, найти и исправить ошибки в структуре вашего текста, поможет наш бесплатный сервис «мониторинг мета тегов».
Meta tag monitoring дополнит информацию из Google Analytics, Search Console, Page Speed Inights, Яндекс Метрика, Вебмастер и пр., и позволит сделать базовую оптимизацию страниц.