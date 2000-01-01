Мониторинг мета-тегов
Бесплатный онлайн сервис для мониторинга мета-тегов. С помощью сервиса Вы сможете отследить необходимые параметры (title, description, keywords, rel canonical, noindex, H1, H2, H3, анкоры) любого интересующего Вас сайта. А также узнать количество мета-тегов на странице и основные проблемы, если они есть.
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Как это работает?

Поисковые роботы Google и Яндекс, сканируют специальные элементы – теги, в коде страницы. Анализируют сайты на любых cms, например, Wordpress, Bitrix, Webasyst, Tilda. Они делают это для того чтобы алгоритм поисковиков выдал нужный веб сайт по результатам запроса пользователя. Самые популярные теги это заголовки ссылок title и метаописания description.

Зачем нужны метатеги


Мета теги информируют поисковые системы о том, что представляет собой сайт. Они не являются обязательными, создание вашего текста может проходить и без них. Они не будут отображаться обычному пользователю. Однако, владельцы сайтов, умеющие их использовать, могут поднять свой ресурс в топ поисковой выдачи.

Если мета теги эффективно и корректно использовать, то можно будет получать различные выгоды, в зависимости от цели и задач, например:

1. Высокое ранжирование
2. Улучшение CTR
3. Удовлетворение пользователей
4. Узнаваемость марки и продвижение веб-сайта

Как проверить количество метатегов текста


Чаще всего авторы статей не используют теги при написании контента и не уделяют внимание данном важному инструменту. Иногда, наоборот, преувеличивают их содержание, что отражается на читабельности контента в худшую сторону.

Мы предоставим вам готовое решение для того, чтобы сделать аудит органичности использования мета тегов. Провести анализ можно с помощью сервиса мониторинг тегов онлайн.

Почему выгодно использовать наш сервис


Мониторинг метатегов от RedBox - это бесплатный инструмент. С его помощью вы можете узнать нужные параметры каждого сайта, который вас интересует. Анализатор поможет уточнить количество метатегов на вашей странице и провести проверку на выявление проблем.

Как пользоваться онлайн мониторингом метатегов






Нужно ввести URL вида https://site.com до 500 страниц и отправить для проверки.




Дождитесь результата. После того как анализ выполнен, можно развернуть список проектов и просмотреть подробную информацию. Или можно будет перейти к аналитике текстов вашего ресурса.


В результатах Вы сможете посмотреть:

Title – ключевой заголовок ссылок, является основным элементом разметки HTML, который кратко раскрывает тематику, смысл документа для пользователей и роботов, отображается в названии вкладки браузера.

Description - (мета-описание, «дескрипшн»). Краткое описаний html страницы. Содержимое могут использовать поисковые системы, чтобы создать сниппет.

Keywords - ключевые слова, указывает поисковым системам список нужных ключей на странице. Они предназначены только для роботов.

Canonical – это атрибут метатега link. Его используют для определения важности отдельной страницы сайта. Адреса этих страниц называют каноническими. При наличии дублей поисковый робот проиндексирует тот контент, который расположен на странице с адресом, помеченным метатегом link с атрибутом canonical.

Noindex является инструментом, который позволяет закрыть от индексации робота отдельные текстовые фрагменты или страницу. Они не проиндексируется поисковыми системами и не попадут в ее кэш.

Н1 – главный заголовок страницы.





Анализ текста. Также в сервисе проверки метатегов входит инструмент анализа текста. Производится техническая проверка количества слов, символов с пробелами, без пробелов. Формируется график в соответствии с законом Ципфа, а также таблица, в которой показывается количество и плотность отдельных слов в текстовых и ссылочных зонах.




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Часто задаваемые вопросы

На какие моменты обращать внимание по результатам мониторинга?
Чтобы использование сервиса было максимально эффективным, при анализе результатов вы можете придерживаться следующих правил:

1. Не использовать одни и теже ключевые теги в заголовках и описании нескольких страниц.
2. Тема поста должна отразить метазаголовок, метаописание.
3. Метатеги, описание должны быть четкие, короткие и лаконичные.
4. При использовании метатегов нужно анализировать актуальность и удобство чтения.
5. Заголовок должен иметь длину примерно 60 символов и описания примерно 150.
6. Не зацикливаться на обилие ключевых слов, потому что это не обеспечивает удобство контента для вашего клиента.
Как метатеги сказываются на рейтинге CTR и узнаваемости бренда

Во многих случаях люди выбирают книгу по дизайну обложки. Индивидуальный заголовок title статьи и его описание description являются обложкой страницы. Они также как и обложка книги формируют первые впечатления посетителей о сайте. Данные теги должны быть направлены не только на поисковых роботов, сколько должны быть обращены в аудиторию. Правильный заголовок подскажет пользователю стоит ли читать ту или иную статью, блог, страницу каталога.

При посещении площадки магазина и поиске товара можно будет увидеть изображения, названия, краткие описания и ссылки. В дальнейшем данные теги могут быть использованы заказчиком для рассылки электронной почты и профилей соцсетей, чтобы создать рекламные кампании, посредством использования данных инструментов продвижения.

Использование метатегов может навредить контенту?

Метатеги в оптимизации важны только при их эффективном и правильном использовании. Чтобы повысить рейтинг, элементы вашего веб сайта должны иметь качественное содержимое. Нежелательные теги приводят к раздражению пользователей. Лучше использовать релевантный метатег и ориентироваться на удовлетворенность читателей, чем на продвижение сайта в топ. Если содержимое будет интересно пользователю, то веб сайт автоматически получит высокий рейтинг. Нет необходимости испытывать терпение пользователей вашего сайта на неуместные и назойливые мета теги в тексте. Может наличие множества ключевых слов в тексте и повысит ресурс в выдаче Google и Яндекс, но не приведет целевой трафик.

Не нужно использовать много тегов, без которых вы можете обойтись. Они добавляют лишний объем в код страницы, распыляют внимание пользователя, и юзер может просто уйти, не прочитав контент.

Мета теги все еще являются важным инструментом поисковой оптимизации. Большинство людей игнорирует этот фактор в ранжировании, а некоторые злоупотребляют обилием тегов. Для лучшего результата при продвижении сайта необходимо использовать теги в соответствии с ситуацией. Нужно позаботиться о том, чтобы ключи были вписаны в текст органично. Сделать проверку, найти и исправить ошибки в структуре вашего текста, поможет наш бесплатный сервис «мониторинг мета тегов».

Meta tag monitoring дополнит информацию из Google Analytics, Search Console, Page Speed Inights, Яндекс Метрика, Вебмастер и пр., и позволит сделать базовую оптимизацию страниц.

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