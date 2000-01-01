Title – ключевой заголовок ссылок, является основным элементом разметки HTML, который кратко раскрывает тематику, смысл документа для пользователей и роботов, отображается в названии вкладки браузера.

Description - (мета-описание, «дескрипшн»). Краткое описаний html страницы. Содержимое могут использовать поисковые системы, чтобы создать сниппет.

Keywords - ключевые слова, указывает поисковым системам список нужных ключей на странице. Они предназначены только для роботов.

Canonical – это атрибут метатега link. Его используют для определения важности отдельной страницы сайта. Адреса этих страниц называют каноническими. При наличии дублей поисковый робот проиндексирует тот контент, который расположен на странице с адресом, помеченным метатегом link с атрибутом canonical.

Noindex является инструментом, который позволяет закрыть от индексации робота отдельные текстовые фрагменты или страницу. Они не проиндексируется поисковыми системами и не попадут в ее кэш.

Н1 – главный заголовок страницы.